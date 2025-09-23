ПВО ликвидировала еще 2 беспилотника, летевших на столицу
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Система ПВО министерства обороны РФ продолжает отражать атаки вражеских дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Так, были сбиты еще два БПЛА, которые летели на Москву.
Специалисты экстренных служб уже прибыли на места падения обломков беспилотников и начали работу.
22 и 23 сентября Собянин писал о сбитых беспилотниках. Всего, с последними уничтоженными аппаратами, их было 34.
