сегодня в 09:11

ПВО ликвидировала еще 2 беспилотника, летевших на столицу

Так, были сбиты еще два БПЛА, которые летели на Москву.

Специалисты экстренных служб уже прибыли на места падения обломков беспилотников и начали работу.

22 и 23 сентября Собянин писал о сбитых беспилотниках. Всего, с последними уничтоженными аппаратами, их было 34.

