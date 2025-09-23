Работает ПВО: несколько взрывов раздалось в небе над Красногорском

сегодня в 09:22

Во вторник утром жители поселков, расположенных под Красногорском, заявили, что слышали серию громких взрывов, сообщает «Осторожно, Москва» .

Предположительно, в округе сработала система ПВО.

В Сети появилась фотография неба, на котором можно заметить белый след. Вероятно, его как раз и оставили средства противовоздушной обороны.

Официальный информации об инциденте в данный момент нет. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Ранее глава Истры Татьяна Витушева рассказала, что 4 беспилотника были уничтожены ночью и утром в округе.

