Четыре беспилотника уничтожили ночью и утром в округе Истра

Минувшей ночью и утром во вторник в небе над муниципальным округом Истра отразили атаку четырех дронов, сообщила глава округа Татьяна Витушева.

Она добавила, что БПЛА сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Глава напомнила жителям, что ни в коем случает нигде нельзя обсуждать произошедшее и публиковать кадры работы ПВО. От соблюдения этого правила зависит безопасность жителей.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявила, что всего за ночь над РФ перехватили 69 дронов ВСУ, в том числе ряд из них и над Московским регионом.

