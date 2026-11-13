Речной маршрут из Химок до Северного речного вокзала закроют до нового сезона

Теплоход «850 лет Москве» 14 ноября выполнит последние в этом сезоне рейсы между причалом «Химки» и Северным речным вокзалом. Маршрут возобновит работу в новом навигационном сезоне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Речной маршрут от причала «Химки» до Северного речного вокзала завершит работу 14 ноября. В этот день теплоход «850 лет Москве» выполнит последние рейсы перед перерывом до следующего навигационного сезона.

Поездка занимала 30 минут и позволяла добраться до вокзала без пробок. Судно курсировало ежедневно, выполняя по восемь рейсов в каждую сторону. Первый рейс от причала «Химки» отправлялся в 9:40, последний — в 21:10.

Теплоход вмещает до 150 пассажиров. Оплатить проезд картой «Тройка» или банковской картой можно на борту, в кассе Северного речного вокзала либо онлайн. Для детей до 7 лет проезд бесплатный.

По данным столичного департамента транспорта, за текущий сезон речные маршруты от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина перевезли более 215 тыс. пассажиров.

Причал «Химки» расположен на набережной улицы Ватутина, вблизи дома № 4. Расписание отправлений доступно на сайте транспортной службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.