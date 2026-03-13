Qatar Airways совершит вывозной рейс из Дохи в Москву 14 марта

Новый вывозной рейс катарской национальной авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Москву запланирован на 14 марта, сообщает посольство РФ в Катаре в своем Telegram-канале .

«По поступившей от авиакомпании Qatar Airways предварительной информации, 14 марта состоится прямой рейс из Дохи в Москву», — говорится в сообщении.

Это будет третий вывозной рейс из Катара в РФ с начала развития конфликта в регионе 28 февраля.

Ранее Минтранс РФ заявил, что еще свыше 7,5 тыс. человек на 33 рейсах планируется перевезти из трех стран Ближнего Востока — ОАЭ, Катара и Омана.

В связи с ограничениями на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке российские авиакомпании приостановили продажу билетов в соответствующие страны по 14 марта включительно. Полеты в Израиль отменены российскими перевозчиками до 20 марта, а рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт в настоящее время не планируются.

