Путину показали первый в России беспилотный поезд метро в депо «Аминьевское»

На осмотре выставки, посвященной развитию отечественных автономных систем, президента РФ сопровождали зампред правительства Виталий Савельев, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минэкологии Александр Козлов, министр транспорта Андрей Никитин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, на стенде «Автономные системы в городах» были представлены достижения столицы по внедрению беспилотных технологий и интеллектуальных транспортных решений. На стенде «Автономные системы в транспорте» можно было увидеть беспилотные наземные грузовики, тяжелые воздушные дроны, роботакси и роботов-курьеров, разработанных отечественными компаниями.

Главе государства продемонстрировали первый в России беспилотный поезд «Москва-2026», беспилотный трамвай «Львенок», беспилотные катер «Катамаран» и др.

Помимо этого, президент изучил успехи современных автономных систем в аграрном секторе и ознакомился с инновационными решениями отечественных компаний, направленными на повышение безопасности и эффективности труда.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что 15 беспилотных трамваев «Львенок» запустят в Москве до конца 2026 года. Власти города планируют, что к 2030 году беспилотными технологиями будут оснащены две трети парка городских трамваев.

