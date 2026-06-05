В Химках к 2034 году построят производственно-складской комплекс

Производственно-складскую площадку формата «Лайт Индастриал» создадут в Химках к 2034 году. Соглашение о реализации проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение о строительстве нового комплекса заключили в рамках ПМЭФ. Общий объем инвестиций в проект составит 60 млрд рублей, из них 6 млрд рублей направят на создание объектов формата «Лайт Индастриал». Благодаря запуску площадки в округе появится более 3 300 рабочих мест.

«Общий объем инвестиций в проект достигнет 60 млрд рублей. Из этой суммы 6 млрд рублей направят непосредственно на создание объектов формата „Лайт Индастриал“. Благодаря запуску площадки в городе появится более 3 300 новых рабочих мест», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Формат «Лайт Индастриал» позволит предприятиям оперативно запустить производство. На территории комплекса оборудуют производственные и складские зоны, сервисные офисы, а также обеспечат готовую инженерную инфраструктуру и удобную логистику.

Реализация проекта, как ожидается, усилит экономический потенциал Химок, привлечет дополнительные инвестиции и создаст новые возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня под темой «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Форум организует фонд Росконгресс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.