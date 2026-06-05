В Раменском округе завершили ремонт дорог на двух улицах

Ремонт дорог завершили на улицах Николая Фетисова и Николая Соколова в Раменском округе. Глава муниципалитета проверил выполненные работы, а 3 июня объект проинспектировали эксперты для контроля качества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Раменского округа проинспектировал завершение ремонта на участках 1–4 улиц Николая Фетисова и Николая Соколова в Раменском. Работы проводили с учетом обращений жителей, чьи предложения помогли определить приоритетные зоны обновления дорожной инфраструктуры.

Общая протяженность отремонтированного участка составила 1,1 километра, площадь нового покрытия превысила 4,5 тыс. квадратных метров. Подрядчик уложил асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины щебнем и установил искусственные дорожные неровности для повышения безопасности движения.

3 июня на объект выехали специалисты экспертной организации. Они проверили объем и качество выполненных работ, а также их соответствие требованиям государственного контракта. В администрации подчеркнули, что контроль ведется на всех этапах — от начала ремонта до итоговой приемки. Объект включили в муниципальную программу ремонта на 2026 год по обращениям жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.