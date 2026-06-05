Гуманитарный конвой из Раменского отправился в ЛНР и приграничье

Гуманитарный конвой «Раменское» выдвинулся в зону специальной военной операции в Луганскую Народную Республику, а также доставит груз в Курскую и Белгородскую области. Бойцам передадут технику, стройматериалы, медикаменты и продукты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Груз предназначен для раменских военнослужащих — мобилизованных, контрактников и добровольцев, которые служат в подразделениях артиллерии, ремонтных ротах и морской пехоте. Помощь сформирована по запросам самих бойцов.

«Едем к нашим, раменским, военнослужащим в различные подразделения. Везем самое необходимое по спискам: бензопилы, инструменты, строительные материалы для подготовки новых блиндажей, электрогенераторы. Они позволяют в удаленных от населенных пунктов условиях заряжать оборудование и поддерживать быт на передовой. Также везем медицину для медотрядов, продукты питания и письма от учеников общеобразовательных учреждений», — отметил руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев подчеркнул, что находится в постоянной связи с организаторами поездки и поблагодарил волонтеров за работу.

«Доставка гуманитарного груза участникам СВО — задача непростая, но наши фронтовые волонтеры продолжают поддерживать защитников Отечества. Благодарю всех неравнодушных жителей, которые помогают фронту», — поделился Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.