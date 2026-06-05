В Химках провели памятное мероприятие в честь летчика Родионова

Памятное мероприятие в честь Героя Советского Союза Михаила Родионова прошло 5 июня в спорткомплексе «Родина» в Химках. Атлеты, наставники и почетные гости вспомнили боевой путь летчика и возложили цветы к его бюсту на Аллее Славы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам встречи рассказали о подвиге младшего лейтенанта Михаила Родионова — уроженца Химок. В годы Великой Отечественной войны он совершил 242 боевых вылета и лично сбил пять вражеских самолетов. За мужество и отвагу летчику посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, а также наградили орденом Ленина и орденом Красного Знамени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.