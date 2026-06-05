Представитель МГИМО из Одинцова выступил на ПМЭФ

Директор Международного института энергетической политики и дипломатии Одинцовского филиала МГИМО Валерий Салыгин 4 июня принял участие в сессии «Глобальные энергосистемы» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор Международного института энергетической политики и дипломатии Одинцовского филиала МГИМО, президент Международной академии ТЭК, член-корреспондент РАН Валерий Салыгин принял участие в ключевых мероприятиях XXIX Петербургского международного экономического форума.

Центральным событием стала сессия «Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски». В ходе дискуссии, в которой выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, участники обсудили изменения на мировом рынке энергоресурсов и основные вызовы последних лет.

Среди них — пандемия коронавируса 2019 года, санкции против России и военный конфликт на Ближнем Востоке. Эксперты рассмотрели изменение маршрутов поставок энергоносителей, динамику цен и стратегию крупнейших производителей нефти и газа.

Кроме того, представители МИЭП МГИМО приняли участие в сессиях «От бита к мегаватту: как ИИ меняет энергетический ландшафт» и «Предсказуемая энергетика для инвестиций: что нужно действующим предприятиям и новым промышленным проектам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что экономический форум в Санкт-Петербурге — большое событие, на котором подводят промежуточные результаты достижений.

«Это касается как экономической, так и социальной работы, которую мы ведем в рамках идеологии национальных проектов президента (РФ Владимира Путина — ред.), в рамках идеологии президента», — сказал Андрей Воробьев.