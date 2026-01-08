15 беспилотных трамваев запустят в столице до конца года

В 2026 году трамвай в Москве ждет немало новинок. Так, на маршрутах Краснопресненской сети начнут курсировать 15 беспилотных трамваев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге .

При этом власти мегаполиса планируют, что к 2030 году беспилотными технологиями будут оснащены две трети парка городских трамваев.

В этом году в планах закупить еще 50 трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом и завершить обновление парка. На маршрутах Москвы тогда не останется старых моделей. А посмотреть на «ветеранов» общественного транспорта горожане смогут на Парадах трамваев, которые проводятся несколько раз в год.

Также будет запущен второй диаметр Т2. Он пройдет от станции МЦД Новогиреево до станции метро «Чертановская». Это будет новый самый длинный трамвайный диаметр в мире, его протяженность составит 33 км. А до конца 2027 года в мегаполисе создадут еще две трамвайные линии на северо-востоке и востоке столицы.

