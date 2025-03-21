Путин утвердил перечень поручений по развитию беспилотных авиационных систем

28 января президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС). По итогам мероприятия он утвердил перечень поручений, сообщает пресс-служба Кремля .

Так, российский лидер поручил правительству ускорить развитие отрасли. Планируется, что к 2030 году РФ должна занять техническое лидерство в беспилотной авиации. Об этом Путин заявил на прошедшем совещании. Он отметил, что для этого в стране надо создать мощную индустрию и систему сервисов беспилотников.

Правительству предстоит обеспечить повышение уровня локализации производства ключевых узлов БАС и утвердить программы по созданию производственных линий. Кабмин также должен обеспечить установление нового класса воздушного пространства РФ.

Кроме того, планируется провести соревнования по проектированию, созданию, эксплуатации и обслуживанию БАС, а также международный форум по развитию беспилотных систем.

Помимо этого, Путин отметил, что в Самарской области собираются создать центр по развитию беспилотной авиации, в том числе планируется организовать институт беспилотной авиации. Кабмину поручено рассмотреть вопрос формирования центра.