Путин заявил, что к 2030 году РФ должна стать лучшей в производстве дронов

В научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара» в Самарской области состоялось совещание президента России Владимира Путина по развитию беспилотной авиации, в ходе которого он заявил, что наша страна к 2030 году должна войти в число технологических лидеров в сфере производства дронов, сообщает Кремль .

«Наша с вами цель гораздо шире. К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Для этого на отечественные технологические производственные платформе как внутри страны, так и за ее пределами предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников. Эта сфера призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в ходе рабочих мероприятий 28 января убедился, что у России уже есть все необходимое, чтобы и дальше успешно развиваться в создании высококлассных беспилотников. Он поблагодарил всех, кто причастен к уже проделанной работе, и отметил, что уже сегодня наблюдается очевидный и впечатляющий успех.

Ранее в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара» Путину рассказали и показали, как и где производятся дроны.