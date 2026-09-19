Герой России Болилая оценила работу Центра общественного наблюдения Подмосковья

Высокую технологичность и организованную работу системы видеоконтроля за участками для голосования в Московской области отметила Герой России Людмила Болилая в ходе визита в Центр общественного наблюдения, расположенный в Одинцове. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

По словам Болилай, она впервые оказалась на объекте подобного технического уровня. Там трансляция с конкретного избирательного участка Подмосковья выводится на экраны в реальном времени.

Девушка подчеркнула, что подобный подход чрезвычайно важен. Он дает возможность мгновенно фиксировать любые детали, пресекать возможные отклонения от норм и быстро реагировать на поступающие сигналы от граждан.

Болилая выразила глубокую признательность общественным наблюдателям и организаторам за их работу. Герой России отметила, что, несмотря на колоссальную нагрузку, команда работает профессионально и четко. Болилая добавила, что высокий уровень открытости гарантирует абсолютную уверенность кандидатов и избирателей в легитимности и прозрачности итогов выборов.

Кроме того, Герой России рассказала о собственном участии в голосовании на площадке в Ступине. Она обратила внимание на праздничный настрой пришедших граждан, которые посещают участки целыми семьями вместе с детьми.

Болилая выразила радость по поводу высокой активности жителей Подмосковья как на очных участках, так и в рамках электронного голосования, а также поблагодарила всех участников процесса за проявленную гражданскую ответственность и осознанный выбор ради будущего государства.

В Ступино, где проголосовала Герой России, также задействованы активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья», сообщает их пресс-служба.

Болилая более 15 лет посвятила медицине. Она работала фельдшером в бригаде скорой помощи и трудилась в период пандемии. В 2023 году отправилась добровольцем в зону проведения специальной военной операции в качестве медсестры. За спасение тяжелораненого военнослужащего, которого она заслонила собой во время обстрела, в 2025 году ей вручили знак особого отличия — «Золотую Звезду» Героя России.

На участке в Ступине добровольцы организации помогают гражданам сориентироваться внутри здания, оказывают содействие пожилым людям и маломобильным посетителям. Также они дают исчерпывающие ответы на возникающие вопросы. Избирательные пункты открыты для граждан с 08:00 до 20:00, а само голосование продлится до 20 сентября включительно.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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