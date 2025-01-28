Путин приехал в центр производства беспилотников «Самара»

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Самарскую область посетил научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара», об этом сообщает пресс-служба Кремля .

Путину показали в том числе участки лазерной резки, где изготавливают рамы для беспилотных летательных аппаратов, и участки комплектующих для отечественных электродвигателей.

В Самарской области сформирован кластер беспилотной авиации, ядром которого выступает новый научно-производственный центр, появившийся благодаря воплощению в жизнь национальной программы по развитию беспилотных авиационных технологий.

Ранее российский лидер осмотрел перспективные марки автомобилей от «АвтоВАЗа». Путину презентовали городской кроссовер B-Plus Cross, выпуск которого запланирован на 2026 год.