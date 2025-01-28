Путину представили перспективные модели авто от «АвтоВАЗа»

сегодня в 19:23

Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода «АвтоВАЗ» в Самарской области увидел перспективные модели автомобилей отечественного автоконцерна, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале .

Российскому лидеру показали городской кроссовер B-Plus Cross. Выпускать его собираются уже в 2026 году.

Кроме того, Путину продемонстрировали полноприводный электромобиль Lada e-Niva. На данный момент его серийное производство пока не планируется, так как модель создали в рамках исследовательского проекта.

Также Путин пообщался с работниками тольяттинского завода. Российский лидер отметил, что производительность труда на предприятии увеличивается.

«Развивается завод, здорово!» — отметил российский лидер.

Ранее Путину показали предсерийный автомобиль Lada Iskra. Он осмотрел машину снаружи, а также заглянул внутрь салона.