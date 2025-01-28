Путину показали предсерийный автомобиль Lada Iskra

Президент России Владимир Путин посетил завод «АвтоВАЗ», где ему показали предсерийный автомобиль Lada Iskra, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале .

Российский лидер совершил рабочую поездку в Самарскую область. Он побывал на заводе «АвтоВАЗ». Там Путину продемонстрировали малиновый автомобиль Lada Iskra.

Президент осмотрел машину снаружи, а также заглянул внутрь салона.

Старт производства Lada Iskra запланирован на апрель 2025 года.

Модель впервые представили на ПМЭФ — 2024. Тогда производители отметили, что Lada Iskra будет выходить в нескольких комплектациях.