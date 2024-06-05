Новую модель машины Lada Iskra показали на ПМЭФ-2024

сегодня в 14:34

Малиновый автомобиль Lada Iskra впервые представили на ПМЭФ - 2024. Он поступит в производство в феврале, сообщает РБК.

Машина представляет собой что-то «среднее» между моделями Granta и Vesta. Lada Iskra будет выходить в нескольких комплектациях.

В первой комплектации мотор 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил сочетается с пятиступенчатой «механикой». Такая же компоновка применяется и в модели Lada Granta.

Вторая комплектация представляет собой сочетание двигателя объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В третьей комплектации мотор мощностью 106 лошадиных сил сочетается с бесступенчатым вариатором.

Такого варианта нет ни в одной модели АвтоВАЗа.