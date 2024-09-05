сегодня в 11:14

Путин: цена перелетов должна быть доступной для граждан России

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что цена перелетов должна быть по карману всем жителям страны, сообщила журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале .

«Если по-другому выглядит ситуация, нужно субсидировать», — уточнил Путин.

Также глава государства отметил, что авиапарк остается важным вопросом. Он подчеркнул, что России нужно строить собственные самолеты.

«Прошу ускорить разработку пассажирской версии самолета „Байкал“. Нужно запустить его серийное производство в ближайшее время», — добавил президент.

Ранее Путин по видеосвязи дал старт работе трех новых дальневосточных предприятий. В эксплуатацию введены горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Озерный», Приморский завод пластиковых труб и угольный порт «Суходол».