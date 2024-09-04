Путин дал старт работе трех новых дальневосточных предприятий

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В среду российский президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе трех новых дальневосточных предприятий, сообщается на сайте Кремля.

Так, в эксплуатацию был введен горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Озерный». Это современное предприятие по добыче и переработке руд на базе полиметаллического месторождения Озерное.

Также был запущен Приморский завод пластиковых труб — предприятие по выпуску однослойных и многослойных труб из полиэтилена для водо- и газоснабжения диаметром от 20 до 1200 мм.

Кроме того, Путин дал старт работе угольного порта «Суходол», который вышел на полную мощность. Это специализированный морской комплекс на юге Приморского края по приемке, хранению и погрузке угля на морские суда.

Российский лидер отметил современное оборудование, установленное на предприятии. В результате его применения в окружающей среде практически не появляется пыли, что Путин назвал важным нюансом.

Также Путин заслушал доклады и ознакомился с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока.

В июне российский президент дал старт работам по пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов. Путин также изучил кольцо коллайдера NICA.