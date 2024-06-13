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Путин дал старт работам по пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов

Президент РФ Владимир Путин дал старт работам по технологическому пуску установки класса мегасайенс — сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA, сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с директором Объединенного института ядерных исследований в Дубне Григорием Трубниковым Путин изучил кольцо коллайдера NICA. Также российскому лидеру представили технологические особенности сборки кольца коллайдера. Президент осмотрел многоцелевой экспериментальный детектор MPD.

Рассказывали об институте Путину главный инженер инжекционного комплекса лаборатории физики высоких энергий Артем Галимов.

Помимо этого, пояснения российскому президенту давал исполняющий обязанности директора лаборатории физики высоких энергий Андрей Бутенко.