Путин дал команду запустить новые автотранспортные объекты в России

сегодня в 14:38

Президент России Владимир Путин дал поручение запустить построенные автотранспортные объекты в России. Общение происходило в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин запустил дорожную развязку в Санкт-Петербурге, обходные маршруты на трассе М-12 в Башкортостане и Татарстане. Также заработал обход деревни Малые Вяземы в Московской области.

Помимо этого, глава государства запустил скоростной подход к Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что в Ликино-Дулеве Подмосковья планируют построить участок объездной дороги. Деньги из госбюджета на это выделены.