В Ликино-Дулеве планируют построить участок объездной дороги

В Ликино-Дулеве Московской области собираются построить участок объездной дороги. На него выделены деньги из госбюджета в плане дорожного строительства на ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

Был опубликован документ РП ОФ от 6 декабря 2024 года. В нем говорится, что будет выделено финансирование на проведение строительно-монтажных работ. Будет закончено строительство А-108 в обход населенных пунктов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево.

Суммарное количество инвестиций составит 20 536 млн рублей. Проектирование будет поэтапным с 2026 по 2027 годы. Реконструкцию и возведение проведут с 2028 по 2030 годы.

В рамках прошлого документа финансирование должно было выделяться только на проектирование, назначенное на период с 2026 по 2027 годы. В Орехово-Зуевском г. о. глава администрации вместе с сотрудниками РЖД, а также министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья взаимодействует с жителями региона.

Так, был сделан чат для обсуждения вопроса в Telegram-канале. В него вступили уже 884 человек.

К чату подключились не только жители Ликино-Дулева, но и члены администрации, муниципальные и областные депутаты. 11 декабря прошла выездная администрация. Была создана инициативная группа, состоящая из жителей. Выслушивались их предложения.

Регулярно проводятся рабочие встречи с сотрудниками РЖД и Минтранса Подмосковья, например одна из них состоялась 18 декабря.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила, что участок обхода передали в доверительное управление госкомпании «Автодор» в 2023 году. Объект обеспечили финансированием в пятилетнем плане дорожного строительства. До 2030 года его планируют построить.

Жители Ликино-Дулево еще в преддверии прямой линии записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они попросили сделать объездную дорогу, без которой на железнодорожном переезде в деревне Кабаново образовываются большие пробки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.