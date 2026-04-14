Прокуратура Москвы передала армии 10 конфискованных машин

10 автомобилей, которые были конфискованы у злостных нарушителей ПДД в Москве, поступят на нужды ВС РФ, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Автомобили ранее принадлежали людям, которые были приговорены к наказанию по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд принял решение арестовать, а затем конфисковать эти транспортные средства.

По инициативе прокуратуры автомобили были переданы для нужд армии. В дальнейшем их направят в войсковые подразделения, которые находятся в зоне СВО.

