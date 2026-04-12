В NYT назвали страну, опередившую США в производстве новейших БПЛА

Чиновники в администрации американского президента Дональда Трампа допускают, что РФ опередила США в формировании мощностей для изготовления передовых беспилотников. Об этом источники рассказали The New York Times, сообщает ТАСС .

В прошлом Соединенные Штаты считали своим конкурентом в вопросе военных вооружений исключительно Китай. Но во время конфликта на Украине ВС РФ начали использовать БПЛА с новейшими технологиями. Среди них и те, что используют искусственный интеллект. Это спровоцировало тревогу у американцев.

В статье указано, что в ряде сфер КНР занимает лидерские позиции, потому что имеет возможность изготавливать автономные системы вооружений в таких масштабах, в которых не получится у США.

В прошлом генерал-майор Сухопутных войск Соединенных Штатов Стивен Маркс, управляющий подразделением, которое приобретает БПЛА для Пентагона, прокомментировал ситуацию. Он сказал, что появление у Минобороны России испытательного центра перспективных беспилотников «Рубикон» дало возможность РФ достичь преимущества в использовании дронов.

