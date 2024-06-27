сегодня в 17:58

Производитель «Иволги» установит причины обрыва сцепки у поезда в Подмосковье

Компания «Трансмашхолдинг» устанавливает причины разъединения межвагонного сцепного устройства, которое произошло на поезде «Иволга», курсирующем на МЦД-3 в Подмосковье, сообщает РИА Новости .

В компании по данному инциденту сформировали экспертную группу из представителей завода-изготовителя, инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства. Все они сейчас находятся на месте.

Также из-за случившегося планируется проверить все произведенные поезда.

Днем в четверг на ж/д станции Кратово разорвало вагон электрички «Иволга». Из-за оборвавшейся сцепки поезд разделился на две части.