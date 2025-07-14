В Петербурге две пассажирки получили химожоги во время поездки в автобусе

В Санкт-Петербурге две пассажирки получили химический ожог, когда сели в городской автобус. На сидение кто-то пролил неизвестное вещество, сообщает Baza .

Инцидент случился 10 июля. 45-летняя женщина зашла в автобус №85 рядом с домом на Елецкой улице в Петербурге. Там она села на кресло, которое было слегка мокрым.

Женщина заметила это только через пять минут, когда испытала острую боль. Она попросила водителя сделать остановку и позвонить в скорую помощь, но мужчина сказал, что сможет выполнить просьбу только на конечной остановке.

Женщина согласилась подождать. В результате ее в больницу увезли сотрудники скорой помощи. Там врачи определили, что женщина обожглась неизвестным веществом. По предварительной информации, это могла быть щелочь.

В тот же день другая женщина тоже села на сиденье, облитое неким веществом, и получила химический ожог. Как именно оно попало в салон, предстоит выяснить правоохранителям.