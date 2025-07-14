«Защитная реакция»: эксперт объяснил пользу лени

Тренер по импровизации и публичным выступлениям, куратор проекта «Наставничество» Игорь Кукуев заявил, что лень — это защитная реакция организма, которая в некоторых случаях способствует продуктивности, сообщает «ФедералПресс» .

«Когда вы устали, она дает телу и мозгу сигнал: пора перезагрузиться. Это не бездействие ради бездействия, а необходимый этап восстановления», — объяснил эксперт.

По его словам, в моменты лени может появиться пространство для новых идей, рефлексии и полезного самоанализа.

Как показывают научные исследования, в период «пассивной активности» мозг работает более гибко, чем во время напряжения. Например, английская писательница Мэри Шелли черпала вдохновение для создания «Франкештейна» перед сном.

Лень не только помогает отдохнуть, но и дает время для переосмысления подхода к рутине. Усталость от повторяющейся работы подталкивает к поиску новых решений, делегированию или автоматизации задач.