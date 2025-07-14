Решающий матч турнира памяти Георгия Шухова по футболу пройдет в Раменском

За главный трофей турнира сразятся команды «Фортуна» из Раменского и «Салют» из Гжели.

Кубок памяти Георгия Алексеевича Шухова проводится в Раменском округе с 1970-х годов. Георгий Шухов играл за ФК «Сатурн» с 1970 по 1977 год и внес значительный вклад в успехи команды в тот период.

В нынешнем розыгрыше Кубка приняли участие 6 команд из Раменского округа: «Салют» (Гжель), «Прогресс» (Гжель), «Фортуна» (Раменское), «РХК», «Новое Село» и «Титан» (Дубовая Роща). Все коллективы показали высокий уровень подготовки и стремление к победе, создав яркое спортивное событие для региона.

В финал вышли «Фортуна» из Раменского и «Салют» из Гжели, которые демонстрировали уверенную и тактически грамотную игру на протяжении всего турнира. Решающий поединок за главный трофей состоится 20 июля в 17:00 на стадионе «Сатурн» в Раменском.

На финальный матч ожидается приезд почетных гостей — вдовы Георгия Шухова Людмилы Михайловны, членов его семьи, друзей и ветеранов раменского футбола.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.