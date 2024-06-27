«МК»: на подмосковной станции Кратово разорвало электричку
Фото - © Telegram-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Вагон электрички «Иволга» разорвало на подмосковной станции Кратово, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
В момент отправления электрички оборвалась сцепка, из-за чего поезд разделился на две части.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.
Ранее стало известно об 11 ДТП, произошедших на переездах МЖД в Подмосковье с начала года. Причиной стало грубое нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.