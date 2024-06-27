«МК»: на подмосковной станции Кратово разорвало электричку

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сегодня в 14:17

В момент отправления электрички оборвалась сцепка, из-за чего поезд разделился на две части.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

Ранее стало известно об 11 ДТП, произошедших на переездах МЖД в Подмосковье с начала года. Причиной стало грубое нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.