Около 11 ДТП произошло на переездах МЖД по вине водителей авто с начала года

В Московской области с начала года на переездах МЖД произошло 11 ДТП. Причиной стало грубое нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Более 80% нарушений допустили водители легкового автотранспорта, около 20% — водители грузовых машин и трактора. Все нарушители стремились проехать переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на звуковые сигналы поезда.

Все дорожно-транспортные происшествия произошли на переездах, оборудованных светозвуковой сигнализацией, на пересечении с автодорогами местного значения. Из них по 3 ДТП произошло на территории Московской и Курской областей, 2 — в Москве, по 1 — в Калужской, Брянской и Орловской областях. Не допущено столкновений с автотранспортом в Тульской, Смоленской, Рязанской, Липецкой и Владимирской областях.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.