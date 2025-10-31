Пробки в Москве достигли отметки 8 баллов

сегодня в 19:06

Пробки в российской столице достигли отметки 8 баллов. Красным и коричневым цветом окрасилось Садовое кольцо, сообщается на сайте «Яндекс Карт» .

В некоторых частях ТТК образовались пробки красного цвета.

На юге и западе МКАД образовались «коричневые» заторы. Также пробка образовалась на улице Красная Пресня по направлению к центру города.

Ранее на Пролетарском мосту в Туле случилось ДТП с двумя маршрутками, двумя легковыми машинами и трамваем. 21 человек пострадал, четверо погибли до прибытия скорой помощи.

