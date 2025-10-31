Количество пострадавших в ДТП с трамваем и маршрутками в Туле выросло до 25
Число пострадавших в ДТП с двумя маршрутками, двумя легковыми машинами и трамваем на Пролетарском мосту в Туле выросло до 25 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Четыре человека погибли до приезда скорой помощи, добавили в пресс-службе.
21 пострадавшему оказывают медпомощь в больницах Тульской области. За их состоянием здоровья следит региональное министерство здравоохранения. Детей среди пострадавших нет.
Смертельное ДТП произошло утром 31 октября. Сразу на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Маршрутные такси получили сильные повреждения.
