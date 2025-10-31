Четверо погибли, 19 пострадали: ДТП с маршрутками и трамваем случилось в Туле

4 человека погибли при столкновении маршрутных такси и трамвая в Туле

На улице Пролетарской в Туле произошло страшное ДТП с участием двух маршрутных такси и трамвая. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На месте столкновения находятся бригады скорой помощи. К устранению последствий аварии привлекли 6 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

По данным URA.ru, в ДТП с общественным транспортом 4 человека погибли, 19 получили травмы. Предварительно, на мосту сначала столкнулись два микроавтобуса, один из которых впоследствии отлетел в трамвай.

На опубликованных фото видно, что одна из маршруток въехала в столб рядом с заправкой. Передняя часть транспортного средства разворочена. Сильный удар пришелся в бок второй маршрутки. У нее смяло переднее левое колесо.

