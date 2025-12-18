Пробки на дорогах в Москве достигли 8 баллов вечером в четверг
Движение в Москве почти парализовано. Город стоит в 8-балльных пробках, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Наиболее интенсивное движение наблюдается в центре. Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», многие участки Садового кольца окрашены в красный и бордовый цвета. Такая же ситуация на ТТК.
Сильные заторы образовались на внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской площади, на Кремлевской набережной по направлению в область, внутренней стороне ТТК в районе тоннеля «Беговой».
Свободно можно проехать по Ленинскому проспекту в оба направления, а также по Можайскому и Рублевскому шоссе.
Автомобили в среднем движутся со скоростью 29 км/ч. Дептранс советует пользоваться городским транспортом для передвижения.
Вечером в среду Москва тоже стояла в пробках, которые достигли 8 баллов. Средняя скорость потока автомобилей была 26 км/ч.
