сегодня в 19:00

Пробки на дорогах в Москве достигли 8 баллов вечером в четверг

Движение в Москве почти парализовано. Город стоит в 8-балльных пробках, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Наиболее интенсивное движение наблюдается в центре. Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», многие участки Садового кольца окрашены в красный и бордовый цвета. Такая же ситуация на ТТК.

Сильные заторы образовались на внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской площади, на Кремлевской набережной по направлению в область, внутренней стороне ТТК в районе тоннеля «Беговой».

Свободно можно проехать по Ленинскому проспекту в оба направления, а также по Можайскому и Рублевскому шоссе.

Автомобили в среднем движутся со скоростью 29 км/ч. Дептранс советует пользоваться городским транспортом для передвижения.

Вечером в среду Москва тоже стояла в пробках, которые достигли 8 баллов. Средняя скорость потока автомобилей была 26 км/ч.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.