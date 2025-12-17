Москва встала в 8-балльных пробках вечером в среду

Пробки в столице достигли 8 баллов вечером в среду. На дорогах города сильные заторы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Средняя скорость потока автомобилей составляет 26 км/ч. Пробки возникли на Варшавском шоссе в районе Новоданиловского проезда в направлении области, на внешней стороне Садового кольца от Таганской площади до улицы Новый Арбат, а также на внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до Ленинградского проспекта.

В Дептрансе отметили, что свободное движение сейчас на МКАД в районе Ярославского шоссе, на Рублевском шоссе, на Большой Черкизовской улице.

Москвичам посоветовали пользоваться метро. Поездки на автомобилях лучше отложить на более позднее время — после 20:00.

Днем в Москве перекрывали движение в районе Добрынинского тоннеля на внутренней стороне Садового кольца. В тот момент пробки были 5 баллов.

