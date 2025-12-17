Движение временно закрыли на участке Садового кольца

сегодня в 12:48

В Москве временно перекрыли движение в районе Садового кольца, автомобилистов призвали учитывать это при построении маршрутов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Въезд закрыт в районе Добрынинского тоннеля на внутренней стороне Садового кольца. В ведомстве напомнили, что объезд возможен через Житную улицу.

Автолюбителей просят быть внимательнее при построении маршрута.

Между тем пробки в Москве достигли 5 баллов, согласно сервису «Яндекс. Карты». Средняя скорость движения в городе — 33 км/ч.

