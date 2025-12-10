сегодня в 19:37

Пробки на дорогах достигли 8 баллов в Москве вечером в среду

В Москве вечером в среду затруднено движение транспорта — пробки на дорогах оцениваются в 8 баллов из 10 возможных. Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты» .

Сильные затруднения наблюдаются на Садовом кольце — на карте магистраль практически полностью окрашена в «красный», а участками — в «бордовый» цвет. Особенно интенсивное движение в районе улицы Валовая в обоих направлениях.

Также заторы наблюдаются на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал. Кроме того, интенсивное движение на Можайском шоссе в направлении центра.

По данным ЦОДД, средняя скорость потока составляет 25 км/ч.

Ранее в Москве на северо-восточной хорде из-за ДТП образовался затор. Там работали оперативные службы.

