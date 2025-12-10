сегодня в 17:41

В Москве на северо-восточной хорде из-за ДТП образовался затор

10 декабря в районе проезда Серебрякова на северо-восточной хорде произошла авария. На месте происшествия образовался затор, работают оперативные службы, сообщили в столичном Дептрансе .

На момент публикации заметки не сообщается, сколько автомобилей столкнулись в районе проезда Серебрякова и есть ли пострадавшие.

Подробности случившегося устанавливаются.

Автомобилистов просят выбирать объездные пути из-за пробки. Также водителям напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

