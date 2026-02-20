сегодня в 17:39

Пробка 10 км парализовала движение на отрезке М-4 «Дон» от МКАД до Домодедова

Пробка длиной более 10 километров парализовала движение на отрезке М-4 «Дон» от МКАД до Домодедово. Дорога стала «красной» и «коричневой», сообщается на сайте «Яндекс Карт» .

Сильная пробка зафиксирована на участке от МКАД до 24-го километра М-4 «Дон» по направлению к Московской области. Далее, вплоть до крайней точки Жуковского лесопарка, образовался затор «коричневого» цвета.

По направлению к Москве «красная» пробка тянется от Тарычевского пруда до МКАДа.

Утром 20 февраля сообщалось, что съезд на МКАД частично заблокирован фурами в Москве. На выложенном фото два большегруза заняли полосу.

