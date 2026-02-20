сегодня в 07:29

Съезд на МКАД частично заблокирован фурами в Москве

Съезд на МКАД со стороны района Выхино-Жулебино в Москве частично заблокирован фурами. Об этом сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

На опубликованном фото два большегруза заняли полосу. Идет снег.

19 февраля в Московском регионе был «снегопад столетия». Он сильно затруднил движение транспорта.

Из-за буксующих фур появились пробки на МКАД рядом с улицей Маршала Катукова. Также заторы заметили на ТТК рядом с Сущевским валом.

