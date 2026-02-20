Съезд на МКАД частично заблокирован фурами в Москве
Съезд на МКАД со стороны района Выхино-Жулебино в Москве частично заблокирован фурами. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
На опубликованном фото два большегруза заняли полосу. Идет снег.
19 февраля в Московском регионе был «снегопад столетия». Он сильно затруднил движение транспорта.
Из-за буксующих фур появились пробки на МКАД рядом с улицей Маршала Катукова. Также заторы заметили на ТТК рядом с Сущевским валом.
