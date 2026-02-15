При несдаче «практики» на права россиян могут заставить пересдавать «теорию»

Россиян могут заставить пересдавать теоретический экзамен на водительское удостоверение. Такие меры будут предпринимать, если с «практикой» не справились в течение шести месяцев, рассказал ТАСС источник.

Производится доработка проекта об отправке человека на повторную «теорию», если тот не сдал «практику» в течение полугода после успешного завершения первого экзамена. Затем документ собираются отправить в правительство.

До этого МВД подготовило проект постановления правительства. Ведомство предложило назначать еще один теоретический экзамен для тех россиян, которые в течение полугода с момента сдачи «теории» не справились с «практикой».

В настоящий момент пересдачу организовывают не позднее календарного месяца после этого.

Ранее сообщалось, что жители города Галич в Костромской области не могут сдать на права. Там не осталось инспектора.

