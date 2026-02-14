Без инспектора и прав: в Галиче жители не могут сдать экзамен в ГАИ

Жители города Галич в Костромской области теперь не могут сдать на водительские права, так как там просто не осталось инспектора, сообщает Baza .

Ученики автошколы «Право на права» рассказали, что в местном регистрационном отделе теперь нет специалиста, который принимает финальный экзамен на категорию «В». Поэтому свыше 80 человек направляют в соседний филиал автошколы, который находится в Костроме.

В ГАИ отметили, что приняли это решение из-за нехватки персонала.

Проблема с получением водительских прав осложняется и тем, что от Галича до Костромы нужно ехать более 100 км. У многих нет такой возможности. А если челочек не сдаст экзамен с первого раза, то ему придется возвращаться домой, а потом еще раз ехать за сотню километров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.