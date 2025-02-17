Правительство РФ разрешило использовать биометрию для посадки в поезд

Правительство России утвердило постановление, которое даст возможность жителям РФ использовать биометрические данные, чтобы сесть в поезд. Однако этот вариант будет доступен только в тех местах, которые имеют соответствующую техническую возможность для проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в аппарате вице-премьера РФ — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Другие способы посадки на поезд, помимо использования биометрии, останутся. Постановление успешно утвердили.

Закрытую проверку работоспособности такого сервиса организуют в 2025 году. Для граждан посадка на поезд по биометрии станет возможна, когда система пройдет соответствующие испытания. Воспользоваться сервисом смогут пользователи Единой биометрической системы.

При этом у пассажира есть возможность выбрать вариант любой вариант посадки на поезд. Он может показать бумажный, электронный билет, паспорт или только лишь предоставить на проверку биометрию.

Ранее сообщалось, что офлайн-продажу алкоголя по биометрии в России могут запустить в 2025 году.