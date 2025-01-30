В России разрешат торговать спиртным по биометрии

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Офлайн-продажу алкоголя по биометрии в РФ могут запустить в 2025 году

Офлайн-продажу алкоголя по биометрии в РФ могут запустить в 2025 году, это повысит качество сервиса в магазинах, сообщает ТАСС .

Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий сообщил о готовности сервиса по проверке возраста при покупке спиртных напитков в магазинах.

По его словам, использование технологии «значительно ускорит обслуживание клиентов на кассах самообслуживания».

Сейчас при продаже спиртного продавец может потребовать паспорт, чтобы убедиться в возрасте покупателя. В России запрещена продажа алкоголя лицам до 18 лет.