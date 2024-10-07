После взрыва на нефтебазе остановлено движение поездов в крымской Феодосии
Минтранс Крыма: приостановлено движение поездов и машин в Феодосии
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Из-за технических причин ограничили движение пригородных поездов по участку железной дороги от Феодосии до Владиславовки. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.
Ограничено также движение автомобилей по участку трассы от Тавриды до Феодосии. Разработана схема объезда.
Сотрудники служб Феодосии работают над тем, чтобы поскорее восстановить движение.
Утром в понедельник сильный пожар начался на нефтебазе в Феодосии. В Минобороны России заявляли, что ночью ВСУ атаковали территорию РФ дронами. 12 беспилотников уничтожили в небе над Крымом.