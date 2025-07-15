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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 15-17 июля

14 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

15 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах – II класс пожарной опасности, в Ногинском и Орехово-Зуевском – III класс.

16 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах – II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ногинском и Орехово-Зуевском – III класс.

17 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Луховицком и Ступинском лесничествах – I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском – III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет – плюс 21-26 градусов ночью – плюс 14-18 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.