Сборная Подмосковья завоевала бронзу на спартакиаде молодежи России

Квартет юниоров Московской области занял третье место в командной дисциплине соревнований по настольному теннису в рамках VI летней спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Честь Московской области отстаивали: Иван Иванов, Ольгерд Киселев, Василий Поляков и Матвей Рязанцев. Все спортсмены представляют областное Училище олимпийского резерва № 3 (г. о. Химки).

​Победителем в командной дисциплине среди юниоров стала сборная Москвы, а следом за ней расположилась команда Санкт-Петербурга.

​Соревнования по настольному теннису проводились в городе Пенза с 8 по 14 июля. В них принимали участие 127 человек из 23 субъектов Российской Федерации. Спортсмены состязались в одиночных и командных дисциплинах.

Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

По итогу результатов 19 из 66 зачетных дисциплин Спартакиады молодежи России Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу в общекомандном зачете среди субъектов РФ.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.