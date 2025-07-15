Жителей Подмосковья приглашают принять участие в экопремии «Комсомольской правды»

Премия проводится в следующих номинациях:

«Экоинициатива» — лучшие природоохранные проекты и начинания бизнеса России;

«Экорегион» — наиболее благоприятная по экологическим условиям и показателям чистоты воздуха территория для жизни;

«Экопредприятие» — предприятия, добившиеся наиболее значимых результатов по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу в рамках внедрения программ реконструкции, модернизации;

«Экотовары» — товары, продукты, техника, услуги и т. п., созданные с соблюдением принципов заботы об окружающей среде (возможность повторной переработки, зеленое производство и др.) и для улучшения экологической ситуации;

«Экотуризм» — лучшие практики развития экологического туризма в регионах (организация экологических троп, разработка или выпуск тематических путеводителей, развитие бережного туризма в ООПТ и т. д.);

«Эко Я» — лучшие примеры участия в природоохранной деятельности частных лиц и семей России, внедрение экологических привычек, организация зеленых активностей, экологическое воспитание детей;

«Эковолонтеры» — лучшие проекты акции, активности, реализованные силами или с привлечением волонтеров;

«Экогармония» — лучшие проекты, реализация которых способствует гармоничному сосуществованию человека и животных, решению проблемы беспризорных животных, а также защите, реабилитации диких представителей фауны.