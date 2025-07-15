Жителей Подмосковья приглашают принять участие в экопремии «Комсомольской правды»
Фото - © Медиа-группа КП. Публикуется с разрешения оргкомитета.
Продолжается прием заявок на национальную экологическую премию медиагруппы «Комсомольская правда». Задачи премии — поддержка бережного отношения к окружающей среде, продвижение экологических технологий, инициатив и достижений промышленности, бизнеса, науки, экоактивистов, а также популяризация лучших примеров природоохранных практик. Информационную поддержку мероприятию в Подмосковье оказывает Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Премия проводится в следующих номинациях:
- «Экоинициатива» — лучшие природоохранные проекты и начинания бизнеса России;
- «Экорегион» — наиболее благоприятная по экологическим условиям и показателям чистоты воздуха территория для жизни;
- «Экопредприятие» — предприятия, добившиеся наиболее значимых результатов по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу в рамках внедрения программ реконструкции, модернизации;
- «Экотовары» — товары, продукты, техника, услуги и т. п., созданные с соблюдением принципов заботы об окружающей среде (возможность повторной переработки, зеленое производство и др.) и для улучшения экологической ситуации;
- «Экотуризм» — лучшие практики развития экологического туризма в регионах (организация экологических троп, разработка или выпуск тематических путеводителей, развитие бережного туризма в ООПТ и т. д.);
- «Эко Я» — лучшие примеры участия в природоохранной деятельности частных лиц и семей России, внедрение экологических привычек, организация зеленых активностей, экологическое воспитание детей;
- «Эковолонтеры» — лучшие проекты акции, активности, реализованные силами или с привлечением волонтеров;
- «Экогармония» — лучшие проекты, реализация которых способствует гармоничному сосуществованию человека и животных, решению проблемы беспризорных животных, а также защите, реабилитации диких представителей фауны.
- «Эколидер» — лидер, добившийся наиболее значимых результатов в рамках публичной деятельности по защите природы, популяризации экологических знаний.
Гран-при Премии, награда имени Василия Пескова вручается медиагруппой «Комсомольская правда» за самый заметный вклад в решение экологических проблем и популяризацию бережного отношения к окружающей среде.
Минэкологии приглашает жителей Подмосковья подать заявки на участие в премии. Прием заявок завершится 30 сентября 2025 г. Подробнее о проекте https://ecopremiya.kp.ru/.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.